Turkcell, 30’uncu yılını müşterileriyle birlikte kutlamak amacıyla düzenlediği büyük çekiliş kampanyasını tamamladı. 1 milyona yakın Turkcell müşterisinin başvurduğu çekilişle Türkiye’nin dört bir yanından 300 şanslı Turkcell’li, 3 adet Togg, 5 motosiklet, 3 telefon, 30 oyun konsolu, 30 elektrikli scooter, 200 tablet ve 30 oyun bilgisayarı gibi büyük ödüllerin sahibi oldu.

Operatör, kampanyayla hem mevcut müşterilerine teşekkür ederken hem de yeni müşterileri Turkcell ailesine katılmaya davet etti. 15 Aralık 2024 tarihinde sona eren çekiliş, büyük ödülleriyle operatörün 30’uncu yıl kutlamalarında öne çıktı.

“30 yıldır Turkcell’i tercih eden herkese teşekkürlerimizi sunduk”

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, kampanyanın gördüğü yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Şirket olarak tam 30 yıldır müşterilerimizin bize duyduğu güvenle büyüyen bir başarı hikayesi yazıyoruz. 30’uncu yılımızı kutladığımız özel senede, müşterilerimizle birlikte sürdürdüğümüz bu yolculuğu yine müşterilerimizle birlikte kutladık. Düzenlediğimiz büyük çekilişle, kurulduğu günden bu yana Turkcell’i tercih eden herkese teşekkürlerimizi sunduk. Kampanyamızın gördüğü yoğun ilgi ile 300 müşterimizi büyük ödüllerle buluşturmuş olmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Yeni başarıları önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizle birlikte kutlamayı diliyoruz.”