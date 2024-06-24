Ankara’da haftanın ilk gününde önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP’nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlık binasında buluştu. Bu toplantı sabah saat 10.00'da başladı ve 4 saat 15 dakika sürdü. Bakan Şimşek, görüşmenin ardından Karatepe’yi aracına kadar uğurladı.

KARATEPE’DEN 4 ANA TALEP

Görüşme sonrası CHP Genel Merkezi’nde basının karşısına çıkan Yalçın Karatepe, dört ana taleplerini Bakan Şimşek’e ilettiklerini belirtti. Karatepe, “Bizim amacımız, vatandaşların karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklara çözüm aramak ve haklarını savunmaktır. Hükümetin ekonomik krizdeki sorumluluğunu kabul etmesini beklemiyoruz, ancak bedeli halkın ödememesi gerektiğini düşünüyoruz,” dedi.

Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı'na ilettikleri dört ana talebi şu şekilde sıraladı: Asgari ücrete ara zam yapılması, emekli aylıklarında önemli bir artış sağlanması, tarımsal desteklerin artırılarak çiftçilere yüzde 1 oranında ödenmesi ve vergideki adaletsizliklerin giderilmesi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ

Enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde, yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam yapılmamasını kabul edilemez bulduklarını ifade eden Karatepe, “Asgari ücrete yılın ortasında bir artış yapılması zorunluluktur. Bunu sayın bakana net bir şekilde ilettik,” dedi.

EMEKLİ AYLIKLARINA İLAVE ARTIŞ

Emekli aylıklarının sadece enflasyon oranında artırılmasının yetersiz olduğunu savunan Karatepe, büyüme oranı kadar ek bir artış yapılmasının gerektiğini vurguladı. Memur emeklileri için mevcut artış sisteminin yetersiz olduğunu belirterek, “Memur emekli aylıklarına yapılan artış; enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen eklemelerle belirleniyor. Ancak bu hesaplama yöntemine göre, memur emeklilerinin alacağı artış oranı yüzde 20 civarında kalacaktır. Bu oran yeterli değildir,” diye ekledi.

VERGİDE ADALET TALEBİ

Vergi adaletinin sağlanması gerektiğini belirten Karatepe, yüksek gelir gruplarının daha yüksek oranda vergilendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda sayın bakana net bir talepte bulunduklarını ifade etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI

Son olarak, yurt dışı çıkış harcına yapılması planlanan artışı gündeme getirdiklerini belirten Karatepe, “Bu artışın doğru olmadığını ve vatandaşın seyahat özgürlüğünü kısıtladığını ifade ettim. Ancak bu konuda sayın bakandan somut bir geri dönüş almadım. Anladığım kadarıyla, bu konuda henüz nihai bir karar verilmemiş,” dedi.

Karatepe, 4 saatin sonunda hükümetin ekonomik sorunlara yönelik mevcut yaklaşımında bir değişim sinyali almadıklarını, acı reçeteyi yine vatandaşın ödeyeceğini gördüklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.