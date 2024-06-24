ATM’lerden günlük para çekme limitleri artırıldı. 15 banka, yeni para çekme limitlerini kamuoyuna duyurdu. Şu anki 7,500 TL olan günlük para çekme limitini bayramdan sonra bazı bankalar 10,000 TL’ye, bazıları ise 20,000 TL’ye yükseltiyor.

Bu düzenleme, müşterilerin ATM’lerden daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesini sağlayacak.

Her banka için detaylar şu şekilde:

İş Bankası ve Yapı Kredi , nakit çekim limiti olarak 10.000 TL ve QR ile çekim için 5.000 TL belirledi. Toplamda 15.000 TL’ye kadar çekim yapılabilir.

ve , nakit çekim limiti olarak 10.000 TL ve QR ile çekim için 5.000 TL belirledi. Toplamda 15.000 TL’ye kadar çekim yapılabilir. Garanti BBVA , Fibabanka , ING ve QNB Finansbank , nakit çekimde 10.000 TL, QR ile çekimde 10.000 TL ile toplamda 20.000 TL’ye kadar çekime izin veriyor.

, , ve , nakit çekimde 10.000 TL, QR ile çekimde 10.000 TL ile toplamda 20.000 TL’ye kadar çekime izin veriyor. VakıfBank , nakit çekim limiti olarak 20.000 TL, QR ile çekim için ise 5.000 TL belirledi ve toplamda 25.000 TL’lik bir limit sunuyor.

, nakit çekim limiti olarak 20.000 TL, QR ile çekim için ise 5.000 TL belirledi ve toplamda 25.000 TL’lik bir limit sunuyor. TEB , nakit ve QR ile çekim limitlerini sırasıyla 10.000 TL ve 5.000 TL olarak belirledi. Toplamda 15.000 TL çekilebilir.

, nakit ve QR ile çekim limitlerini sırasıyla 10.000 TL ve 5.000 TL olarak belirledi. Toplamda 15.000 TL çekilebilir. Ziraat Bankası , hem nakit hem de QR ile çekimde 7.500 TL’lik limitlerle toplamda 15.000 TL’lik bir çekim imkanı sunuyor.

, hem nakit hem de QR ile çekimde 7.500 TL’lik limitlerle toplamda 15.000 TL’lik bir çekim imkanı sunuyor. Kuveyt Türk , nakit çekim limiti olarak 20.000 TL, QR ile çekimde 10.000 TL belirledi ve toplamda 30.000 TL’ye kadar çekim yapabiliyor.

, nakit çekim limiti olarak 20.000 TL, QR ile çekimde 10.000 TL belirledi ve toplamda 30.000 TL’ye kadar çekim yapabiliyor. DenizBank , nakit çekim için 5.000 TL, QR ile çekim için ise 7.500 TL’lik limitler belirleyerek toplamda 12.500 TL’lik bir çekim sınırı koydu.

, nakit çekim için 5.000 TL, QR ile çekim için ise 7.500 TL’lik limitler belirleyerek toplamda 12.500 TL’lik bir çekim sınırı koydu. Akbank , hem nakit hem de QR ile çekim için 5.000 TL limit koyarak toplamda 10.000 TL’ye kadar çekime izin veriyor.

, hem nakit hem de QR ile çekim için 5.000 TL limit koyarak toplamda 10.000 TL’ye kadar çekime izin veriyor. Halkbank, nakit çekimde 7.500 TL ve QR ile çekimde 4.500 TL’lik limitlerle toplamda 12.000 TL’lik bir limit sunuyor.