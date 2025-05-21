CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2025 yaş çay alım fiyatının 25,44 TL olarak açıklanmasını eleştirerek, “Üretici kiloda 5 TL zarar ediyor, fiyat 35 TL’ye çekilmeli” dedi. Sarıbal, AK Parti'nin çay politikasını da 'tasfiye planı' olarak nitelendirdi.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 için yaş çay alım fiyatını 25,44 TL olarak açıklamasını eleştirdi.

Üretim maliyetinin 29 TL’yi bulduğunu, prim desteğinin kaldırıldığını belirten Milletvekili Sarıbal, “AK Parti, üreticiye ‘zararına üret, tarlayı terk et’ diyor” dedi.

Son üç yılda fiyatların hep beklentinin altında kaldığını vurgulayan Sarıbal, "2023’te 18 TL beklenirken 11 TL, 2024’te 17 TL maliyetle 19 TL, 2025’te 29 TL maliyetle 25,44 TL fiyat açıklandı. Enflasyonun yüzde 48,7, tarımsal girdilerin yüzde 37,9 arttığı bir ortamda bu fiyat bir siyasi tercih" dedi.

AKP’nin çay politikasını neoliberal dönüşümün parçası olarak gören Sarıbal, özel sektörün düşük fiyatlarla üreticiyi zarara uğrattığını, şirketlerin ise kârlarını artırdığını belirtti.

ÇAYKUR’un Borçları ve Üretici Mağduriyeti

Türkiye’de çay üretiminin yüzde 70’inin Rize’de, kalanının Trabzon, Artvin ve Giresun’da yapıldığını kaydeden Sarıbal, 118 bin çiftçinin 791 bin dekar alanda 1,43 milyon ton yaş çay ürettiğini, rekoltenin yüzde 55’inin ÇAYKUR tarafından işlendiğini söyledi.

ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devredildikten sonra 2023’te 5,8 milyar TL borçlandığını, 2024’te 73 milyon TL kârın bile kurtarmadığını belirtti.

Üreticilerin taleplerini sıralayn CHP'li Sarıbal, "Fiyat maliyet ve enflasyona göre 35 TL’ye revize edilmeli, özel sektör ÇAYKUR’un altında alım yapmamalı, kota-kontenjan kaldırılarak ÇAYKUR Varlık Fonu’ndan çıkarılıp özerk olmalı” dedi.

Sarıbal, Erdoğan-Şimşek ekonomi programını da sert sözlerle eleştirdi. 2025’te 4 ayda 2,81 trilyon TL vergi toplandığını, bunun da 724,6 milyar TL faize gittiğini ifade eden Sarıbal, "İşçiler, patronların 20 katı vergi ödüyor. Yüzde 15 enflasyon hedefi daha yılın yarısında çöktü. 11,5 milyon işsiz, 7 milyon yoksul çocuk, mutsuz gençler var. Bu program halkı sefalete, sermayeyi zenginliğe sürüklüyor" diye konuştu.