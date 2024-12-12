CHP’nin Keşanlı İl Genel Meclis Üyeleri Sezgin Gündoğdu, Vedat Koyuncu, Aladdin Öztürk ve Mehmet Güneş Yılmaz, Dernek Başkanı Abdullah Kemik ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte köy muhtarları tarafından karşılandılar. Ziyaret sırasında, Gündoğdu, Koyuncu, Öztürk ve Yılmaz, muhtarlara 2024 yılına ait planlanan çalışmalar hakkında bilgi vererek, 2025 yılında İl Özel İdaresi tarafından Keşan köylerinde yapılacak projelerle ilgili de açıklamalarda bulundular.

İl Genel Meclis üyeleri aynı zamdan köy muhtarlarının sorunlarını da dinleyerek çözümleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Keşan Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, ziyaret nedeniyle Gündoğdu, Koyuncu, Öztürk ve Yılmaz’a teşekkür etti.