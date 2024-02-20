Ali Doğan’ı İnegöl Belediye Başkan Adayı olarak açıklayan CHP İnegöl Teşkilatında merakla beklenen Belediye Meclis Üyesi adayları belli oldu.

SIRALI TAM LİSTE

Diğer siyasi partilere nazaran ön seçim yapan CHP delegelerin en çok istediği isimler ile İlçe Yönetiminin belirlediği isimler harmanlanarak hazırlanan liste belli oldu. İlçe Seçim Kuruluna teslim edilen sıralı tam liste şu şekilde oluştu.

1-Hüseyin Çiçek, 2- Hikmet Sallı, 3- Burhan Serbest, 4- İbrahim Kama, 5-Orhan Doğan, 6-Ekinsu Özdemir, 7- Halil Şahin, 8-Emine Asuman Yaka, 9- Emincan Eren, 10- Ali Görmüş, 11- İlker Kadir Tanrıkulu, 12- Ural Can Yalçın, 13-Demet Erezcan, 14- Göktuğ Torun, 15-Aysel Başer, 16- Sultan Şahin, 17-Tuncer Keser, 18- Hayrettin Bulut, 19- Tekin Demir, 20- Cafer Esen, 21- Mehmet Sargın, 22- Ümmühan Kuzu, 23-Tamer Okçal, 24- Sebahattin Berk, 25-Murteza Erdem, 26- Yaren Uyukkol, 27- Mehmet Kemal Baştürk, 28- Gökhan Ayaz, 29- Saniye Şimşek, 30- Zülküf Kılışçı, 31- Özgür Sayın, 32- Ali Darıcı, 33- Hüseyin Yılmaz. Kontenjan adayları ise; 1- Murat Çaylar, 2- Hasan Tutuğ, 3- Güven Torun 4- Cihan Unuak

LİSTEDE 8 KADIN ADAY

CHP İnegöl yönetimi listede 8 kadın adaya yer verdi. Listenin 6, 8, 13, 15, 16, 22, 26 ve 29. sırada adayları kadınlardan oluştu. 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrası CHP adına Belediye Meclis Üyesi seçilen Nebahat Yılmaz ise bu kez listede yer almadı.

CHP BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Gazetemize açıklamada bulunan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, İnegöl’ü kapsayacak güzel bir oluşum yaptıklarını söyleyerek, “Artık son sözü milletimiz söyleyecek. Belediye Başkan adayımız Ali Doğan, oldukça sevilen sayılan bir isim. İnegöl için çok güzel hizmetlere imza atacağına inanıyoruz. Belediye Meclis Üyesi kadromuzu da yine İnegöl’e yakışan isimlerden belirledik. Meclise girecek tüm isimler, ilçemizin gelişmesine, kalkınmasına büyük katkı sağlayacaklar. Bu süreçte bizlere destek olan, hizmette yarışan tüm partili dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.