CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) için yapılan oy verme işlemi sabah saatlerinde noktalandı. Oyların sayım işlemi tamamlandı ve CHP'nin yeni PM listesi belirlendi.

Seçimlerin sonuçlarına göre, 60 kişilik PM'ye giren bazı isimler şunlar: