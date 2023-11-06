CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) için yapılan oy verme işlemi sabah saatlerinde noktalandı. Oyların sayım işlemi tamamlandı ve CHP'nin yeni PM listesi belirlendi.
Seçimlerin sonuçlarına göre, 60 kişilik PM'ye giren bazı isimler şunlar:
Erkan Akbaba,
Dursun Bulut,
Oğuz Kaan Salıcı,
Aylin Nazlıaka,
Berhan Şimşek,
Gizem Coşkun,
Necati Yılmaz,
Namık Tan,
Serve Can Kaya,
Elif İnce Ulu, Sibel Çetin,
Ayhan Doğan,
Mustafa Kurban,
Ergün Aydoğan,
Ceylan Mercan,
Ebru Zor,
Ahmet Kaya,
Cenk Erdol,
Yaşar Seyhan,
Vahap Tuncer,
Şadi Özdemir,
Çetin Soyasal,
Ali Sönmez,
Hüseyin Saygılı,
Orhan Kabataş
Berna Çakır,
Cevahir Kılıç,
Aygül Kılıç,
Berna Çakır,
Ali Gökpınar,
Gökhan Çan,
Ömer Çoban,
Erkan Akbaba,
Aykut Erdoğdu,
Uğur Şevran,
Tahsin Tarhan,
Vefa Salman.