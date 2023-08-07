Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Ukrayna-Rusya konulu toplantıyı Rusya’ya “büyük bir darbe” olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 40’tan fazla ülkenin katıldığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Rusya’nın katılmaması dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak konuyla ilgili açıklama yaptı. Rusya’ya büyük bir darbe olarak nitelendirdi.

Rusya’nın davet edilmediği toplantı hakkında Yermak, söz konusu toplantının Rusya’ya “büyük bir darbe” olduğunu ifade ederek, “Bir, bir buçuk ay içinde başka bir toplantı yapacağız ve bir zirveye doğru ilerleyeceğiz" dedi. Yermak, toplantıya katılan tüm ülkelerin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini ifade ederek, toplantıda sadece Ukrayna'nın ortaya koyduğu barış girişimlerinin ele alındığını söyledi. Ukrayna'nın barış formülündeki bazı noktalarda katılımcılar arasında tam uzlaşı sağlanamadığını belirten Yermak, bir sonraki toplantının yapılmasının nedeninin de bu olduğunu söyledi. Yermak, katılımcıların gelecekteki bir barış zirvesinde kabul edilecek bir çerçeve anlaşmanın taslağı üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, “Herkesi dinlemeye hazırız, ancak bunun Ukrayna formülü olması mantıklı” dedi.