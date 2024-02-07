Çiftlikköy’ün beş noktasında e-belediyecilik hizmetlerinin verildiği ve kartla su yüklemelerinin yapılabildiği akıllı vezneler hizmete girdi.

Çiftlikköy Belediyesi tarafından devreye alınan akıllı veznelerde ilan ve reklam vergisi, emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, su faturası ödemeleri ve taksitli ödemelerin yanı sıra, kartlı su yüklemesi de yapılabiliyor. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, 5 ayrı noktada akıllı veznelerin yerleştirildiğini ve hizmete girdiğini ifade ederek, “Bu sistemle hemşerilerimize işlemlerinde kolaylık sağlamış olacağız. Evlerine yakın bir noktadan, belediyemize gelmelerine gerek kalmadan, 7/24 haftanın her günü ve her saatinde veznelerimizde yapabildikleri tüm işlemleri burada da yapabilecekler. Aynı zamanda belediye veznelerimizdeki iş yükünü de azaltmış olacağız” diye konuştu.

Çiftlikköy’ün Sahil Mahallesi’nde Saklıbahçe Sosyal Tesisleri ve Kumsal Kafe önü, M.Akif Ersoy Mahallesi’nde Bayraktepe Sosyal Tesisleri’nde, Sultaniye Mahallesi’nde meydan alanında, Çiftlik Mahallesi’nde belediye bahçesi olmak üzere 5 noktada akıllı veznelerin hizmete girdiğini belirten Başkan Silpagar, İhlas Evleri’nde de bir adet su dolum ve ödeme noktası olarak hizmet verecek kioskun yakın zamanda devreye alınacağını kaydetti. Başkan Silpagar, akıllı vezne ödeme noktaları ve belediye veznelerinin yanı sıra e-belediyecilik hizmetleri kullanılarak internet üzerinden de ödeme yapılabildiğini de sözlerine ekledi.