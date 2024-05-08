Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Turnuvası’nda Çiftlikköy Belediyespor Dart Takımı sporcuları iki Türkiye 3.lüğü kazandı.

Didem Eliaçık antrenörlüğündeki Çiftlikköy Belediyespor dartçıları, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nca sezon boyunca farklı şehirlerde düzenlenen ve beş ayaktan oluşan turnuvanın Ankara ve Antalya ayaklarında madalya kürsüsüne çıktı. Turnuvanın Ankara’da gerçekleştirilen ikinci ayağında genç erkekler kategorisinde Ahmet Tepe Eymen’le, beşinci ayakta Antalya’da yıldızlar kategorisinde Tuna Dural’la Türkiye üçüncülüğü elde eden Çiftlikköy Belediyespor Dart Takımı, madalya sevinçlerini Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele ile paylaştı.

Madalya kazanan yıldız dartçıları tebrik eden Başkan Yele, dart takımı sporcuları ve antrenör Didem Eliaçık’la sohbet ederek takımın son durumu ve Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam eden dart kursları hakkında bilgiler aldı. Sezonu Türkiye üçüncülüğü ile kapattıkları için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Yele, “Çiftlikköy Belediyesi olarak sporun pek çok dalında aktif bir şekilde yer alıyoruz ve sporcularımızın elde ettiği başarılar bizi çok mutlu ediyor. Dart takımımız da görünen o ki hedefi on ikiden vurmuş. Sporcularımızın ve antrenörümüzün başarılarının devamını diliyorum” dedi.