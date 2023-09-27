Bir çiftlikte hayvan yemlerinin bulunduğu depoda yangın meydana geldi.

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi üzerinde ki bir çiftlikte meydana geldi.Hayvan yemlerinin bulunduğu depoda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin sarmasıyla yem balyaları tutuştu. Alevlerin hızla büyüdüğü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulunurken, yangında korkutan can kaybı meydana gelmedi. Polis yangının neden çıktığını araştırıyor.