Kazadan kurtulan ve kendisi gibi milli sporcu olan ikizi Yunus Yazgan, tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kalan Judo Genç Milli Takımı sporcuları, dün sabah Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken düşen çığın altında kalmıştı.

4 sporcudan 3’ü yaralı olarak kurtulurken, Kocaelili Emre Yazgan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emre Yazgan ailesi Gebze Sultan Orhan Mahallesi, 1156/3 sokakta bulunan evinde taziyeleri kabul etti. Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Genç sporcunun cenazesi bugün Gebze İlyasbey Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon’a nakil edildi.

Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.