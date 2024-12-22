24 Şubat 2024'te 737 bin 981 yolcu ile elde edilen önceki rekorun ardından gelen bu yeni başarı, Marmaray hattının ne kadar değerli bir yatırım olduğunu bir kez daha kanıtladı. Marmaray'ın yolcu sayısı her geçen gün hızla artmaya devam ediyor.

Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde vatandaşın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Açıldığı günden itibaren 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet veren hattımız ile vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor. Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor." dedi.

Marmaray'ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "2024 yılında ise bugün itibariyle 196 milyon yolcumuza hizmet verdik. Vatandaşlarımızın Marmaraya olan yoğun ilgisi bizlere büyük bir mutluluk ve gurur veriyor" diye konuştu.