İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Eğlence Parkı etkinliğine katılan Çiğlili çocuklar, tam gün boyunca doyasıya eğlendi.İZMİR (İGFA) - Çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlamak amacıyla birçok etkinlik düzenleyen Çiğli Belediyesi, hafta sonunda dolu dolu bir programa ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlik kapsamında Güzeltepe Futbol Sahasında ve Harmandalı Gül Esin Parkı’nda Eğlence Parkı kuruldu. Etkinliklere katılan çocuklar kurulan şişme eğlence parkında doyasıya eğlenirken; oyun parkurlarında yarışıp, yüz boyama ve balon katlama etkinliklerinde mutlu bir gün geçirdiler.

Etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ve mutluluğuna eşlik eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocuklara zeka küpü, puzzle seti ve pamuk şekerler hediye etti. Başkan Yıldız, çocuklarla birlikte etkinliklere katıldı.

Çocuklara yönelik etkinliklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Onur Emrah Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hafta sonu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün öncülüğünde eğlence dolu bir program düzenledik. Cumartesi günü Güzeltepe’de, Pazar günü Harmandalı’da çocuklarımızın neşesine eşlik ettik. Onların gözlerindeki heyecanı ve ışıltıyı görmek bizleri mutlu etti. Yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla etkinliklerimizi yapmaya, çocuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.