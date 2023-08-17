Yaklaşık 100 yıl önce Belçika’nın başkenti Brüksel’de ünlü bir gıda ustası Joseph Draps, el yapımı bir çikolata atölyesi kurdu. Çikolataya verdiği ad ve çikolata paketinin üzerine yer alan çıplak kadın figürü yüzyıllar öncesinde yaşanmış efsanevi bir hikayeyi ayakta tuttu. O meşhur çikolatanın adı Godiva..



Peki Godiva ismi neden koyuldu? Ve çikolata üstünde ki çıplak kadın neyi simgeliyor? İşte cevabı..

Çikolata adı aslında Birleşik Krallığın kadın kahramanlarından olan Lady Godiva’dan geliyor. Çikolatada ki resim de, temsili olarak yine Lady Godiva’ya ait.



İngiliz Lady, güzelliği ve cömertliğinin yanısıra tüm hayatını fakirlere ve hastalara adayan bir olarak tanınıyor. İngiltere’nin tam ortasında yer lan Coventry'de yaşayan halkın üzerinde çok önemli etkiler bıraktı. Kocası Lord Leofric ise Godiva'nın aksine; krallığının getirdiği gücün esiri olmuş, kendi dünyasında yaşayan ve halkına karşı iyi davranmayan bir hükümdar.



Efsaneye göre bir gün kocası ülkeye ağır vergiler getirdiğinde, Lady Godiva buna karşı çıktı ve hemen yeni vergilerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine Lord Leofric, ona çok şaşırtıcı bir teklifte bulundu: Eğer Lady Godiva, şehrin sokaklarını çıplak bir şekilde gezerken halkı sokağa çıkmaz ve ona bakmaz ise vergileri kaldıracağını söyledi. Konu kendi halkı olduğunda Lady Godiva her zaman çok cömertti. Kocasının yaptığı öneriyi kabul etti.



Onu ikna etmenin başka bir yolu yoktu. Güneş doğdu, saat altıyı gösteriyordu. Arnavut kaldırımlı sokaklarda ziller duyulmaya başladı. İnsanlar söz verdikleri gibi perdelerini ve kepenklerini kapattılar. Lady Godiva, kadife pelerinini yavaşça yere attı ve narin küçük adımlarıyla yürümeye başladı, parlak teni şehre adeta ışık saçıyordu. Sokaklarda atın ayak sesleri yankılanmasına rağmen bir tek kişi bile ona en küçük bir bakış atmadı. Yolculuğu tamamladığında, kasabanın sokaklarında duyulan alkışlar kulakları sağır edecek kadar güçlüydü. Lady Godiva'nın bu cesaretini kocasına büyük bir ders verdi. Ve Lord, söz verdiği gibi vergileri kaldırdı. Lady Godiva'nın hikayesi o günden bugüne hiç unutulmadı. Tam aksine derinleşti, güçlendi. Yüzyıllar sonra ünlü Belçikalı çikolatacı Joseph Draps, tutku ve saflığın birleşimi olan olağanüstü zengin içeriğe sahip bir çikolata serisi geliştirdi. Bu seri için; tutku, stil ve cesaret kavramlarını içinde taşıyan bir isim arıyordu. Cevabı bulmak için hiç zorlanmadı! Godiva..