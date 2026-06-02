Günümüzde artık tatil anlayışının dinlenme ve konaklamanın ötesinde bedensel ve zihinsel yenilenme, 'iyi olma' ekseninde yeniden şekillendiği belirtildi. Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, deniz-kum-güneş odaklı sezonluk tatil talebinin aksine sağlık ve iyi yaşam odaklı turizmin özellikle yıl boyu talep oluşturması açısından yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Bu değişimin; spa, termal tesisler, detoks ve sağlıklı yaşam programlarını turizm projelerinin merkezine taşıdığını belirten Çelik, 'Global Wellness Institute'un Global Wellness Economy Monitor 2025 araştırmasına göre küresel wellness ekonomisinin 2029'da 9,8 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca araştırma 2023-2024 döneminde wellness turizminin yüzde 13,8, spa pazarının yüzde 14,6, termal ve mineral kaynaklar pazarının ise yüzde 11,1 büyüdüğü belirtildi. Bu büyüme, termal, spa ve wellness odaklı projelerin turizm yatırımlarında daha fazla öne çıktığını gösteriyor' dedi.

'Sağlık ve iyi yaşam odaklı turizm, talebi yalnızca yaz aylarıyla sınırlamıyor'

Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, sağlık ve iyi yaşam odaklı turizmi yatırımcılar açısından değerli kılan en önemli unsurun, talebi yalnızca yaz aylarıyla sınırlamaması olduğunu belirterek 'Deniz-kum-güneş odaklı tatil modeli yaz aylarında yoğunlaşırken, termal tesisler, spa konseptleri ve sağlıklı yaşam programları neredeyse yılın tamamında tatil nedeni oluşturabiliyor. Ayrıca artık insanlar günlük yaşamın temposundan uzaklaşmak, kendilerine zaman ayırmak istiyor. İyi yaşam odaklı, termal olanaklar, spa alanları ve sağlıklı yaşam programları sunan tesisler bu nedenle de daha yoğun ilgi görüyor' diyerek dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de tatilin yılın 12 ayına yayılmaya başladığını kaydetti.

'Tatil evi hem iyi bir yatırım hem de konforlu bir tatil seçeneği sunuyor'

Bu ilginin, tatil tercihlerinin yanında yatırım kararlarını da etkilediğimi ve artık insanların yalnızca klasik otellerde tatil yapmak yerine bir yatırım değerine sahip olan tatil evlerine yöneldiğinin altını çizen Çelik, 'Tatil evi modelinde kişi hem kendine ait, konforlu bir tatil düzeni kurabiliyor hem de yatırım yapmış oluyor. Sağlık ve wellness olanaklarıyla desteklenen projelerde ise bu değer daha da güçleniyor. Termal tesisler, spa alanları ve sağlıklı yaşam programları, tatil evini yalnızca konaklama ihtiyacına yanıt veren bir seçenek olmaktan çıkarıp yılın farklı dönemlerinde de kullanılabilen daha zengin bir iyi yaşam deneyimine dönüştürüyor. Ayrıca bu modelle yatırımcı, artan otel fiyatlarından ve dönemsel maliyet dalgalanmalarından daha az etkilenirken, daha nitelikli ve sürdürülebilir bir tatil deneyimine sahip oluyor' diyerek tatil evi modeline olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Sağlık ve wellness odağının turizm projelerinde artık tamamlayıcı bir hizmet başlığı olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, açıklamasında 'Termal olanaklar, spa alanları, detoks ve sağlıklı yaşam programları, misafirin tesisi tercih etmesinde doğrudan etkili olan unsurlar haline geliyor. Önümüzdeki dönemde turizm yatırımlarında ayrışma yalnızca lokasyon, kapasite ya da hizmet standardıyla değil; misafire nasıl bir yenilenme, iyi yaşam ve kendine zaman ayırma deneyimi sunduğuyla da belirlenecek' ifadelerini kullandı.