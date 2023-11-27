Bebek, çocuk ve genç odaları için özgün tasarımlar, fonksiyonel ve güvenli ürünler sunan ÇİLEK, dünyanın birçok ülkesinde çocukların düşlerini gerçekleştirirken ekibini de güçlendiriyor.

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak ÇİLEK ailesine katılan Anıl Atal, Koç Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Yapı Kredi, Praktiker, Teknosa, FNAC / Darty şirketlerinin Pazarlama birimlerinde yönetici olarak çalıştı. Son olarak Anadolu Grubu’na ait Adel ve Faber-Castell’de Pazar Geliştirme ve İnovasyon Direktörü olarak görev aldı.

Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Burcu Özbakır Tül, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde Turquality Programı kapsamında MBA eğitimini tamamladı. Kariyeri boyunca, The Coca-Cola Company Türkiye’de pazar araştırmaları, stratejik planlama ve marka yönetiminde rol aldı. Tat Gıda’da pazarlama ve ticari pazarlama departmanlarında farklı görevler alarak son olarak Pazarlama Direktörü olarak çalıştı.

ÇİLEK Genel Müdürü Muzaffer Çilek, ekibe katılan isimleri tebrik ettiğini belirterek şunları söyledi; “1996 yılında yüzde 100 aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğumuz gün, çocukların düşlerini odalarına kurmak için uzun soluklu bir yolculuğa başlamış olduk. Bizler, bu topraklardan çıkmış bir çocuk markasını tüm dünyaya yaymak için yola koyulduk. Bugün geldiğimiz noktada sektörün en beğenilen markası olduk. Bunun yanı sıra uluslararası çocuk mobilya markaları arasında ilk 10’un içinde yer alıyoruz. Halen 5 kıtada 71 ülkede, 500’ün üzerinde satış noktasında, ürünlerimizi dünya çocuklarının beğenisine sunuyoruz. ÇİLEK markasını nesilden nesile sürdürülebilir kılmayı kendimize vizyon olarak koyarken misyonumuzu ise ‘markamızın bilinirliğini ve yaygınlığını artırarak bulunduğu sektörde lider olmasını sağlamak’ şeklinde belirledik. Aramıza katılan arkadaşlarımız ve uzun zamandır bizimle olan ekiplerimizle birlikte büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz” dedi.