MALZEME LİSTESİ: 3 yumurta 1 çay b. toz şeker 1 pk. kabartma tozu 1 pk. vanilya 2 çorba k. kakao 3 çorba k. un yarım çay b. su KREMASI İÇİN: 1,5 su b. süt 1 çay b. toz şeker 1 çorba k. un 1 çorba k. nişasta 1 pk. vanilya 2 çorba k. köpürtülmüş şanti ARASI İÇİN: 1 kase çilek HAZIRLANIŞI: Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri döküyoruz ve mikserle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Soğuk suyunu döküyoruz, çırpıyoruz. Kabartma tozunu, vanilyayı, kakaoyu ve unu koyup tekrar çırpıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine kek harcını döküyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 8 dakika pişiriyoruz. Kreması için, sütü tencereye döküyoruz. Toz şekeri, unu, nişastayı ve vanilyayı koyuyoruz ve çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Kremayı soğumaya bırakıyoruz. Kek pişince fırından çıkarıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Kremamız soğuyunca da içine köpürtülmüş şantiyi koyuyoruz ve mikserle çırpıyoruz. Kekin üzerine kremayı tamane döküp spatulayla sürüyoruz. Çilekleri doğruyoruz ve kekin üzerine serpiyoruz. Keki rulo şeklinde sarıyoruz. Üzerini de krem şantiyle kaplıyoruz. Çilek dilimleri diziyoruz ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi