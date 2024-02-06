MALZEME LİSTESİ: 2 su bardağı un 100 gr tereyağı 2 çorba kaşığı pudra şekeri 1 yumurta 1 çay kaşığı kabartma tozu KREMASI İÇİN: 1,5 su bardağı süt 1 çay bardağı toz şeker 1 çorba kaşığı un 1 çorba kaşığı nişasta 1 paket vanilya 1 çorba kaşığı köpürtülmüş şanti ÜZERİ İÇİN: çilek JÖLESİ İÇİN: 1 çay bardağı su 1 tatlı kaşığı nişasta 2 çorba kaşığı toz şeker HAZIRLANIŞI: Kreması için, sütü tencereye döküyoruz. Unu, nişastayı, toz şekeri ve vanilyayı ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak kremayı pişiriyoruz. Kıvamı koyulaşıp kaynamaya başlayınca altını kapatıyoruz. Hamuru için, unu karıştırma kabına alıyoruz. Pudra şekerini ve kabartma tozunu koyuyoruz. Harmanlıyoruz ve ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını koyuyoruz. Üzerine yumurtayı kırıyoruz. Ortadaki sıvıları karıştırıyoruz ve kenardan un alarak hamuru yoğuruyoruz. Ele yapışmaya bir hamur elde ediyoruz. Tartölet kalıplarını yağlıyoruz ve içlerine birer parça tart hamurundan koyuyoruz. Hamurun içine bastırarak kalıbın şeklini almasını sağlıyoruz. İçlerini de boş bırakıyoruz. Fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Jölesi için, küçük bir tencereye nişasta ve su karışımını koyuyoruz. Şekerini de koyuyoruz ve pişiriyoruz. Kıvamı koyulaşıp kaynayınca altını kapatıyoruz ve soğutuyoruz. Krema soğuyunca içine krem şantiyi koyuyoruz ve mikserle çırpıyoruz. Elde ettiğimiz kremayı, kremşanti torbasına dolduruyoruz. Hamurların üzerine sıkıyoruz. Üzerlerini çileklerle süslüyoruz. Tamamen soğumuş olan jöleden kaşıkla çileklerin üzerine döküyoruz ve servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi