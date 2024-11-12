12 Kasım Afete Hazırlık Günü’nde, İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’ndeki öğrencilere afetlere karşı bilinçlendirme eğitimi verildiKOCAELİ (İGFA) - 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında, Tüysüzler ve Yeşilova Çınar Çocuk Evleri’nde öğrenim gören öğrencilere afet bilincini geliştirmek amacıyla eğitim verildi. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulanan eğitimde çocuklara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken temel güvenlik önlemleri aktarıldı.

ALINACAK ÖNLEMLER ANLATILDI

Eğitimde, afetlerin sadece doğal olaylar olmadığının, aynı zamanda toplumsal bilinç ve hazırlık eksikliğinden kaynaklanan büyük yıkımlara yol açabileceğinin altı çizildi. Verilen eğitim sayesinde öğrenciler, yaşadıkları bölgenin olası bir afet karşısında nasıl önlemler alması gerektiğini öğrendiler.

