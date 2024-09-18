Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan Çiçek Yuvası Anaokulu’nda oyun salonu törenle açıldı.

Anaokulunda bu eğitim yılı için hazırlanan oyun salonu açılış kurdelesi Milli Eğitim İlçe Müdürü Mesut Demirci, Şube Müdürü Şehmuz Polat, Anaokulu Müdürü Osman Özkan, öğretmen ve öğrencilerin kurdeleyi kesmesiyle açıldı. Oyun salonunun açılışının ardından öğrenciler doyasıya oyun oynayarak eğlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Demirci, Çiçek Yuvası Anaokulunda açılan oyun salonu ve sınıflarda yapılanlardan dolayı teşekkür etti.