Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ilk kez düzenlenen şalvar eğlencesi büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Karakocalı’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu.

Cumhuriyet Mahallesi meydanında düzenlenen şalvar eğlencesine binin üzerinde kadın katıldı. Giydikleri renk renk şalvarlarla müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynayan kadınlar, muhtar Yusuf Karakocalı’ya teşekkür ederken, muhtar Karakocalı da, eğlencenin ilgi gördüğünü anlatırken, geleneksel hale getireceklerini söyledi. Muhtar Yusuf Karokacalı’ya teşekkür eden Ümmügül Karadeniz, “ Öncelikle herkese iyi akşamlar. Cumhuriyet mahallemizde ilk defa düzenlenen şalvar gecesinde şalvarlarımızı giydik. Bayağı bir mutluyuz, sevinçliyiz. Bu özel günümüzde bize destek olan sayın muhtarımız Yusuf Karakıocalı’ya çok teşekkür ediyoruz. En güzel akşam bu gün bence” dedi.

Hacer Karakocalı da, “ Bu geceyi bizim için organize eden sayın Cumhuriyet Mahallesi Muhtarımız Yusuf Karakocalı’ya çok teşekkür ederiz. Umarım, insanlarımız memnun kalmıştır. Halkımızla daha nice şalvar gecelerinde buluşmak dileğiyle. Muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için” diye konuştu.

Etkinliği geleneksel hale getireceklerini anlatan Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Yusuf Karakocalı ise; ”Şalvar eğlencesini ilk defa düzenledik. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Çok sayıda vatandaşımız katıldı. Devamının gelmesini istiyoruz” diye konuştu.