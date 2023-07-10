Sosyal medyada paylaşılan bir video kullanıcıları şaşırttı. Paylaşılan videoda bir cips fabrikasında yerlerde cipslerin olduğu ve çalışanların cipsleri ayaklarıyla ezdiği görüldü.

Bir cips fabrikasının görüntüleri sosyal medyada yayılmaya başladı.

Çalışanların bulunduğu ortamda cipslerin yerlerde olduğu, hijyenden oldukça uzak bir ortamda küreklerle makinelere atıldığı kameralara yansıdı.

Yere dökülen cipslerin kürekle yeniden taşıma bandına konulması mide bulandırdı. Fabrika çalışanı kayıt altına alındığını umursamadan işleme devam ederken bu cipslerin paketlenerek satışa sunulacak olması tartışma yarattı.

Görüntülere sosyal medyada onlarca tepki gelirken "cips yerken bir kere daha düşünün" dendi.

Haber merkezi