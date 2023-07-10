Konu Türkiye olunca 50 yıldır masaya sürekli farklı talepler getiren AB ülkeleri bu kez Türkiye’nin İsveç hamlesiyle köşeye sıkıştı. Nato Zirvesi öncesi yaptığı çıkışla dünya gündemine oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Milletimizin bizden bir beklentisi vardır" diyerek, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." dedi.

NATO’NUN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİREN HAMLE:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada , “Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO Ukrayna konseyinin ilk toplantısını da tertipleyeceğiz.

NATO Zirvesi’nde önemli kararlara imza atacağız. Haksız kısıtlamalar bizi sınırlandırıyor. Müttefiklere yanlıştan dönmelerini söyleyeceğiz.

Bu süreçte işi yokuşa sürmelerine rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik. Asgari %2 savunma harcamanın yenilenmesi olacaktır. Savunma harcamalarının artırılması konuşulurken kısıtlamaların da konuşulduğunu görüyoruz.

Ben bu akşam sayın genel başkan ve İsveç Başbakanı'yla görüşme gerçekleştireceğim. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Türkiye NATO harekatlarına en çok katkı veren ülke olarak üzerine düşeni yapıyor. Zirve marjında bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerimiz olacak” dedi..

İSVEÇ'İN NATO ÜYESİ OLMASI İÇİN YENİ TEKLİF

Erdoğan konuşmasının devamında , “İsveç konusunda süreç devam ediyor. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile akşam görüşeceğiz.

Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.Milletimizin bizden bir beklentisi vardır. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım.” Diye konuştu.

Murat Erdoğan