2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılaibliyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, ÇKS başvurularına yönelik paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olan 2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı'nda başladığına dikkati çekilerek, "ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler" ifadeleri yer aldı.