UEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre; orta ve alçak gerilim hatlarında bakım, enerji nakil hattı bakımı, ağaç kesimi, pano bakımı, AG tesis ve OG tesis çalışmaları, OG direk deplase işlemleri, akım trafosu değişimi, sokak aydınlatma tesisi, abone bağlantısı ve OG müşteri talebine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Planlanan çalışmalar nedeniyle İnegöl, Gemlik, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin belirli bölgelerinde elektrik kesilecek.

Ekran Görüntüsü 2026 08 07 095021Ekran Görüntüsü 2026 08 07 095054Ekran Görüntüsü 2026 08 07 095127Ekran Görüntüsü 2026 08 07 0952591-7252-5163-4044-2935-3246-2277-2188-2249-6010-28

Kaynak: HABER MERKEZİ