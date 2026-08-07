UEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı kesinti listesine göre; orta ve alçak gerilim hatlarında bakım, enerji nakil hattı çalışmaları, sokak aydınlatma tesisi, abone bağlantısı ve direk deplase işlemleri gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince belirlenen mahallelerde elektrik geçici olarak kesilecek.

Kesintiden Yeniceköy, Mahmudiye, Esenköy, Muratbey, Konurlar, Gazelli, Madenköy, Deydinler, Hayriye, Bahariye, Soğukdere ve Tuzla mahalleleri etkilenecek.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar: