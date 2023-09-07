İshal, çocuk hastalıkları arasında çok sık görülenlerden biridir. Bu nedenle beslenmenin bilinmesi aileler açısından çok önem taşımaktadır. İshalde bizim hekim olarak en çok korktuğumuz durum, sıvı kaybının olması veya alınması gereken sıvının yeteri kadar alınamamasıdır. Bu nedenle çocuğun beslenmesi çok önemli hale gelmektedir. Ne yapmamız gerekir? Özellikle anne sütü alan bebeklerde, anne sütüne aynen devam etmek gereklidir. Hatta mümkünse daha sık beslemeye çalışmak gerekir. Mama ile beslenen bebeklerde mamaya aynen devam etmek lazım ama burada çok önemli bir nokta, hazırladığımız mama daha öncekilerden değişik olmayacaktır. Yani daha sıvı veya daha koyu bir mama hazırlamak uygun değildir. Ek gıda alabilen, normal gıdalarla beslenebilen bebekler ve çocuklar için ise, beslenmesine aynen devam etmekte fayda vardır. Sadece verilmemesi gereken bazı gıdalar olduğunu akılda tutmakta fayda vardır. Nedir? Kola, gazoz, hazır meyve sebebi gibi sıvıları vermiyoruz. Çünkü şeker oranı yüksekliği nedeniyle ishalini artırabilir. Çocuktaki sıkıntıyı daha da derinleştirebilir. Bunun yanı sıra verdiğimiz gıdaların aşırı yağlı olmasını istemiyoruz. Onun dışında birçok gıdayı tüketebilir. Önemli bir nokta da süt konusudur. Daha önceki yıllarda ishal sırasında süt kullanımı önerilmemekteydi. Son yıllarda görüldü ki, süt kullanmak sıkıntı yaratmıyor. Sadece uzamış bir ishal yani 14 günden daha uzun süren bir ishal varsa veya sütün ishali ağırlaştırdığı görülüyorsa sütü kesmekte fayda vardır. Bunun dışındaki durumlarda süte aynen devam etmenin herhangi bir problem oluşturduğuna dair bilimsel bir veri yoktur.