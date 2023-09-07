Yarık dudak damak deformiteleri sıklıkla burun bölgesine ve çene bölgesine de etki eder. Buna cleft lip nose yani yarık dudak damak burnu diyoruz. Bu tip durumlarda sıklıkla burunda bir tarafa doğru yatma ve belli bölgelerin de yetersiz gelişme meydana gelir. Bu bebekler erişkin çağa doğru yaklaştıklarında mutlaka düzeltici bir rinoplasti yani cleft lip nose deformitesine yönelik burun ameliyatına ihtiyaç duyarlar. Ameliyatla birlikte kıkırdak, kemik ve içerdeki mukoza yapılarına müdahale edilerek buruna ait deformite en aza indirilmeye çalışılır.