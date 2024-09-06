Okula adaptasyon süreci, bazı çocuklar için zorlu olabiliyor. Uzman Psikolog Seren Kızılkaya ve rehberlik birimi öğretmenleri, okula başlamaya hazırlanan çocukların uyum sürecini kolaylaştıracak önemli önerilerde bulundu.

Yaz tatilinin ardından okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kimi çocuk ve aile için bu süreç heyecan verici ve mutluluk dolu olurken, bazıları için ise kaygı ve korku dolu bir başlangıç olabiliyor. Bu süreci kolaylaştırmanın en önemli yolu ise ailelerin çocukları ile doğru bir iletişim kurmalarından geçiyor. Yakın Doğu Hastanesi Uzman Psikolog Seren Kızılkaya ve Yakın Doğu Okul Öncesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğretmenleri ise okula başlamaya hazırlanan çocukların uyum sürecini kolaylaştıracak önemli önerilerde bulundu.

Uzm. Psk. Seren Kızılkaya, bu süreçte ebeveynlerin duygusal olarak hazırlıklı olması ve destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekerken, Psikolog ve Özel Eğitim Uzmanı Özlem Akşit ise okula adaptasyon sürecinde ebeveyn-öğretmen iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

“Önce kendi duygularınızı kontrol edin”

Çocuklarının okula başlamasının, aileler için çok özel ve anlamlı olduğunu vurgulayan Uzm. Psk. Seren Kızılkaya, “Doğal olarak bu dönemde ebeveynler yoğun duygular yaşar. Ancak bu sürecin normal bir gelişim aşaması olduğunu hatırlayarak aşırı duyguları kontrol altına almaları çocukların da daha sakin olmalarına katkı sağlar” ifadesini kullandı.

Ailelerin, çocuklara okulun güvenli bir yer olduğunu hissettirmesinin önemine değinen Uzm. Psk. Kızılkaya, “Ebeveynlerin okullar açılmadan önce çocuklarıyla birlikte okulu ziyaret etmeleri, okulun tanıdık ve güvenli bir yer olduğunu çocuklarına hissettirmeleri önemlidir. Mümkünse, öğretmeniyle de çocuklarını tanıştırmaları, çocuğun okula alışma sürecini kolaylaştırabilir” dedi.

“Okulla ilgili merak uyandırın”

Çocukların okul oryantasyon sürecine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için ebeveynlere çeşitli önerilerde bulunan Uzm. Psk. Seren Kızılkaya, “Okula başlamadan önce öykü kitaplarından destek alınması, ebeveynlerin kendi olumlu okul anılarını çocuklarıyla paylaşarak model olmaları, çocukların sorularına sabırlı ve anlaşılır cevaplar vermeleri önemlidir. Bunların yanında okula ve öğretmenlere duyulan güvenin çocuklara hissettirilmesi, okulla ilgili merak uyandıran öğelerin çocukla birlikte hayal edilmesi de adaptasyon sürecini kolaylaştırır” şeklinde konuştu.

“Çocuğunuzun size duyduğu güveni sarsmayın”

Okul Öncesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğretmenleri ise çocukların okula adaptasyon sürecinde ‘okul, öğretmen ve veli iletişiminin’ önemine vurgu yaptı. Her çocuğun bu süreçte bireysel farklılıklar gösterdiğini söyleyen uzman öğretmenler, “Her çocuğumuzun özel ve biricik olduğu bilinciyle, her birinin adaptasyon sürecinin de birbirinden farklı olabileceğini unutmamalıyız” dedi.

Öğretmen ve ailelerin bu süreci iş birliği içerisinde yönetmesinin önemine vurgu yapan Yakın Doğu Okul Öncesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Danışmanı Psikolog ve Özel Eğitim Uzmanı Özlem Akşit ise “Oryantasyon sürecinde öğretmenler, çocuğun; anne babadan kademeli olarak ayrılması konusunda esnek davranmalıdır. Böylece çocuğun ebeveynlerinden uzak kalacağı zaman kademeli olarak artırılarak kendini daha güvende hissetmesi sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Ebeveynlere de önerilerde bulunan Akşit, “Sizin kararlı ve net duruşunuz karşısında çocuğunuz bu süreci kabullenecektir. Çocuğunuzun size olan güvenini sarsmamak için onu okuldan mutlaka söz verdiğiniz veya sizlere söylenen saatte almalısınız” dedi.