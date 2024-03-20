Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından Şeker, Karaman, 15 Temmuz Camili, Hızırtepe ve Tuzla mahallelerinde hayata geçirilen Çocuk Hakları Projeleri ile Yeşilbayraktar Kreş ve Gündüz Bakımevi, AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşım, “Çocuk dostu şehirler ile çocuklar ekranla değil, akranlarıyla büyüyorlar. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” ifadeleriyle yapıldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından Çocuk Dostu Adapazarı vizyonuyla hayata geçirilen Şeker ve Karaman Mahallelerinde Çocuk Hakları Sokakları, 15 Temmuz Camili Mahallesinde Çocuk Hakları Adası ve Yeşilbayraktar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Hızırtepe Mahallesinde Çocuk Hakları Bahçesi ve Tuzla Mahallesinde Çocuk Hakları Macera Parkı’nın tanıtım videosu AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından “Çocuk dostu şehirler ile çocuklar ekranla değil, akranlarıyla büyüyorlar. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” ifadeleriyle paylaşıldı.

Tanıtım videosunda Başkan Mutlu Işıksu’nun röportajı ve Çocuk Hakları Projelerinin tanıtım görselleri yayımlanırken Işıksu, “Biz Çocuk Dostu Adapazarı’yız. Adapazarı’mızı, kıymet verdiğimiz çocuklarımızı ve ailelerini çok mutlu eden Çocuk Hakları Projelerini hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Oyun bir çocuk hakkıdır, çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarından biridir. Çocuklarımıza haklarını bilecekleri, güvenli bir sokakta ekranla değil akranlarıyla büyüyecekleri, trafiğe kapalı, sadece çocuklarımıza özel ortamlar sağladık. Bunu yaparken hedefimiz Adapazarı’mızın çocuk dostu şehir hüviyeti kazanmasıydı ve hamdolsun bunu da başardık. Çocuk Dostu Adapazarı ödülümüzle evlatlarımız için yeni projeler üreterek çalışmaya devam ediyoruz. Şeker ve Karaman Mahallelerimizde Çocuk Hakları Sokakları, 15 Temmuz Camili Mahallemizde Çocuk Hakları Adası ve Yeşilbayraktar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Hızırtepe Mahallemizde Çocuk Hakları Bahçesi ve Tuzla Mahallemizde Çocuk Hakları Macera Parkı’mızı hayata geçirdik. Adapazarı’mızın 84 mahallesinde çocuk parkı, spor parkı ve spor sahası olmak üzere hayata geçirdiğimiz çalışmalarla toplam park sayımız 622’ye ulaştı” diye konuştu.

Başkan Işıksu, “Çocuk parklarımıza meyve fidanları dikerek evlatlarımızın şehir aidiyetinin daha da güçlenmesine katkı sağladık. 2024-2029 çalışma döneminde de milletimizin teveccühünü alarak inşallah bu anlayışla yola devam etmek istiyoruz. Daha temiz çevre ve daha temiz toplum için yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Çocuklarımızla her daim beraber olmaya, Adapazarı aidiyetini teşvik eden anlayışı hâkim kılmaya devam edeceğiz. Adapazarı için gayrete, çalışmaya, başarıya ve berekete devam. Hep birlikte, gayretle, Adapazarı için yola devam diyoruz” şeklinde konuştu.