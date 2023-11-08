Bursa İnegöl Fatih mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Fatih mahallesi Samyeli caddesi üzerinde meydana geldi.

Samyeli caddesi üzerinde seyir halinde olan Mete G. Yönetimindeki 16 AZJ 610 plakalı otomobil,

Erdoğdu sokaktan çıkan Onur K. Yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi