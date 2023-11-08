Son kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Kasım 2022'de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Özel sektör çalışanlarının maaşı için şirket, bankayla anlaşma yapıyor; ancak parayı şirket alıyor. Teklifimiz odur ki, aradan şirketi çıkartıyoruz. Maaşı bankadan yatan herkes bankadan promosyonunu da alacak." ifadelerini kullanmıştı.

CHP adına; özel sektörde promosyona yasal güvence için teklifi Özgür Özel Meclis'e sunmuştu.

27 Kasım'daki teklife AK Partili vekillerin de destek olacaklarını açıklaması dikkat çekmişti.

"BİREYSEL OLARAK SONUNA KADAR EVET"

Dönemin AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yaptığı açıklamada "İşçiler daha çok para alsın noktasında ben bireysel olarak söylüyorum sonuna kadar evet yani" demişti.

Habere göre; aradan 1 yıl geçmesine rağmen söz konusu yasa teklifi Meclis'te bekliyor. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak seçilmesinin ardından gözler yasa teklifinin geleceğine çevrildi.

"YILDAN YILA VERİLSİN" TALEBİ

Çalışanlar ise toplu değil, yıldan yıla promosyon almayı; bunun da en az enflasyon oranında artırılmasını talep ediyor.