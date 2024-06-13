Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde karne günü heyecanı yaşandı. Bütün bir yıl boyunca çocuk kulüplerinde eğitim alan miniklerin hazırladığı gösteriler beğeniyle izlendi.

Çocuk kulüplerinin mezuniyet törenine Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez, Belediye Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa ve Ercan Aslan, çocuk kulübü öğrencileri, veliler ve öğretmenler katıldı. Programda konuşan Başkanvekili Seyhan Dünmez, "Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’nin öncülüğünde eğitim ve çocuklarımızın gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm yavrularımızın yolları ve bahtları açık olsun" dedi.

Mezuniyet programında öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı gösteriler ise beğeniyle kazandı. Çayırovalı miniklerin sahnelediği gösteriler, izleyenler tarafından büyük alkış alırken, mezuniyet programları kep atma törenlerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.