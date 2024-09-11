Bilecik’te çocuklarını parka götüren vatandaşlar parktaki yeşillik alanda büyükbaş hayvanların otladığını görünce şok yaşadı.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi stadyum altında bulunan çocuk parkına çocuklarını götüren vatandaşlar şoke oldu. Park içinde büyükbaş hayvanların yanı sıra bir de atın yeşillik alanda otladığı görüldü. Bu durum vatandaşların tepkisine neden olurken, belediyeden bu duruma el atılmasını istediler. Çocukların bu durum karşısında tehlike altında olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Burası çocuk parkı mı, hayvan parkı mı" dedi.