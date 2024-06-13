Tekirdağ’da 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi istikametine seyreden İ.A.’nın (14) kullandığı 59 AFE 149 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası İ.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Z.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.