Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 46. Anaokulunu 25 Eylül’de Kilis’te açtı. Yapımını Turkish Philanthropy Funds’un üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye-TPF Anaokulu” ismi verildi.KİLİS (İGFA) - Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ülkede yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimiz için çalışmaya devam ediyor.

“11 İlimizde 11 Anaokulu” sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde 3 anaokulunu tamamlayıp Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim eden derneğin 3 anaokulunda yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklar eğitim almaya başladı.

“Çocuklar Gülsün Diye-TPF Anaokulu’nun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Turkish Philanthropy Funds yöneticileri, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve devlet protokolü katıldı.

Kilis’te açılan 46. Çocuklar Gülsün Diye – TPF Anaokulu gelecek nesillerimizin temel taşlarını oluşturacak çocuklarımızın hayata karşı daha güçlü durmaları, daha aydınlık bir geleceğe katkı sağlamaları ve bilinçli birer birey olarak yetişmeleri için sağlam temeller atılmasında önemli bir rol alacağı kaydedildi.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.