Bilecik’in köylerinde yaşayan çocuklar ilk defa tiyatro oyunu izledi.

Anadolu turu kapsamında Bilecik’e gelen Eti Çocuk Tiyatrosu, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde oyun sahneledi. Programda Bilecik merkeze bağlı köylerden otobüslerle getirilen yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi. Birçok çocuk ilk defa tiyatro ile buluşurken, mutlulukları yüzlerini yansıdı.

"Çocuklarımızın mutluklarının gözlerine yansıması bizleri çok mutlu etti"

Etkinlik hakkında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Bakanlık olarak sosyal sorumluluk projelerine devam ediyoruz. Bu kapsamda hiç tiyatroya gitmeyen, hiç tiyatro zevki yaşamayan başta köyde yaşayan öğrencilerimiz vardı. Bu tiyatroyu bizler bu hazzı yerinde yaşayarak, görerek ve o mutluluğu öğrencilerimizi tiyatro ile buluşturarak yapmayı hedefledik. Bu manada bine yakın 2 ve 3’üncü sınıf öğrencileri toplu taşıma araçlarıyla birlikte getirerek, tiyatro ile buluşturduk. Çocuklarımızın mutluklarının gözlerine yansıması bizleri çok mutlu etti" dedi.