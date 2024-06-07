Bilecik’te su kanalına devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 11 BA 650 plaka plakalı otomobil sürücü Caner A., TOKİ rampalarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak, su kanalına devrildi. Kazada araç sürücünü olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sürücü ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza yeri karayolları ekiplerince temizlenirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.