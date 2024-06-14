Bunaltıcı hava sıcaklığının etkili olduğu Kocaeli’de çocuklar serinlemek için kendi aquaparkını kurdu. Şişme havuzu kaydırağın altına koyarak suyla dolduran çocuklar, hem eğlendi hem serinledi.

Hava sıcaklığının zaman zaman 37 dereceye yükseldiği Kocaeli’de sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvurdu. İzmit’te vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların serinlemek için şişme havuzu kaydırağın altına koyarak suyla doldurduğu ve bu şekilde serinlemeye çalıştıkları görüldü. Bir diğer görüntüde ise çocukların şadırvanın suyunda eğlenerek serinledikleri anlar yer aldı. Sahil kenarında vakit geçiren gençler de su savaşı yaptı.

"Hem eğleniyoruz hem serinliyoruz"

Sıcak havada bunaldıklarını söyleyen Emirhan Çağlayan, "Sahilde su savaşı yapıyoruz. Hava sıcak. Bu şekilde eğleniyoruz" dedi.

Samet Can Özbek ise "Havalar gerçekten çok sıcak. Bizde arkadaşlarla toplandık, su savaşı yapmak istedik. Hem eğleniyoruz hem serinliyoruz" diye konuştu.