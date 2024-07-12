Serdivan Belediyesi Yaz Spor Okulları ilk haftayı başarıyla geride bıraktı. Futbol, voleybol, basketbol ve jimnastik branşlarında ücretsiz eğitim imkanı sunan yaz spor okullarında çocukların, uzman eğitmenler gözetiminde spor yapmanın keyfini çıkarırken, aynı zamanda spor ahlakı ve disiplin kazanmaları da amaçlanıyor.

Yaz spor okullarına katılan çocuklar, sadece spor yapmanın ötesinde, takım çalışması, fair-play ve saygı gibi değerleri de pekiştiriyor. Eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle çocuklar, sporun sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda keyifli bir aktivite ve yaşam tarzı olduğunu da öğreniyor. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, yaz spor okullarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Yaz spor okullarımız da bu amaçla düzenlediğimiz önemli projelerden biridir. Bu projeyle çocuklarımıza hem eğlenme hem de öğrenme imkanı sunuyoruz" dedi.