Gebze Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gebze Kitap Fuarı öncesinde ilçede eğitim gören öğrencilere kumbara hediye edildi.

Fevzi Çakmak İlkokulu’nu ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilere kumbara armağan etti. Tüm çocukları ve aileleri 18-27 Ekim tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenecek Gebze Belediyesi Kitap Fuarı’na davet eden Zinnur Büyükgöz, tutumlu olmanın ve birikim yapmanın önemini anlattı. Çocuklara tasarruf bilinci aşılamak için ilçedeki tüm ilköğretim okullarında dağıtılan binlerce kumbaralarda birikecek paralarla Gebze Kitap Fuarından kitap almaları sağlanacak.