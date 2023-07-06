Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda çocukların yaz tatilini sporla iç içe geçirmeleri hedefiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı. Büyükşehir’in 15 tesisinde, 13 branştaki temel spor eğitimlerinde tatil boyunca 20 bine yakın yakın çocuğun sporla buluşması hedefleniyor.

Bursa’da 7’den 70’e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için yeni projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de çocuklara sporla dolu tatil imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yaz tatilinde çocukların hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları start aldı. İlk dönemi 3 Temmuz Pazartesi günü başlayan Yaz Spor Okulları, 3 Eylül Pazar günü son bulacak. 4-16 yaş aralığındaki çocukların yer aldığı, 3 haftalık 3’er dönem halinde hafta içi ve hafta sonu yapılacak olan Yaz Spor Okulları, yüzme, okçuluk, kort tenisi, boks, voleybol, basketbol, cimnastik, satranç, taekwondo, masa tenisi, güreş, judo ve karate olmak üzere 13 branşta düzenleniyor.

Yaz Spor Okulları’nda yüzme eğitimleri; Fethiye, Şahin Başol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı Kadınlar yüzme havuzlarında verilecek. Yaz Spor Okulları’nda yüzme çalışmaları, toplamda 3 dönem sürecek. 3 haftalık periyotlarda salı-perşembe-cumartesi ve çarşamba-cuma-pazar günleri olacak şekilde düzenlenecek. Diğer branşlar ise pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi günleri 3 haftalık periyotlarda toplamda 3 dönem olacak.

Spor Okulları kayıtları da yüzme branşı için yüzme havuzlarında, diğer branşlar için ise Fethiye Spor Kompleksi, Şahin Başol Spor Kompleksi, Acemler Buski Spor Tesisi ve Vakıf Bera Spor Kompleksi’nde yapılıyor.