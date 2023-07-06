Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında, ikilinin değerlendirmelerinde, İsveç'in NATO'yu tutma süreci, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif operasyonlar ve bölgesel-küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluk ilişkisinin önemine vurgu yaparak, önümüzdeki yıl Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılını kutlayacağını belirtti. Ayrıca, üst düzey ziyaretlerin bu kutlamalarla birlikte ikili olarak daha da güç kazanacağına inandığını ifade etti.

Görüşmede, İsveç'in NATO’ ya girme süreci önemli bir detay olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında genel değerlendirmeleri olumlu yaptı. Ancak, terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının terörü öven gösterileri düzenlemeye devam etmesinin bu tavrını etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te saldırıların fikir güvenliğini adı altında meşrulaştırılamayacağını vurguladı. Yapılan fiili saldırıların açık bir şekilde ifade suçu olduğunu dile getirdi.

Görüşme sırasında liderler, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek olan NATO zirvesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en önemli gündem ülkelerinden biri olacağı konusunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili genel ve ortak meselelerin ele alınmasının önemli bir bölümünü kaydetti. Görüşme, Türk-Hollanda ilişkilerinin derinleştirilmesi ve iş birliğinin kullanılması amacıyla yoğun bir etkiye sahip olacaktır. İkili çerçeve ve ortak meselelere yönelik iş birliğinin gövdelerini ağırlıklı olarak vurguladılar.

Kaza sonrası kavga!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir maddi hasarlı kaza sonrasında, taraflar arasında şiddetli bir tekmeli yumruklu kavga patlak verdi ve olayda 4 kişi yaralandı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde, saat 19.30 sıralarında, metal sanayi ışıklı kavşakta bir kaza meydana geldi. Olaya göre, İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan 16 AVV 579 plakalı motosikleti kullanan A.A. (17), Akpınar Caddesi üzerinden çıkan 16 AOT 005 plakalı otomobilin sürücüsü Suat B. (37) ile çarpıştı. Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanan olmadı.

Ancak, kazanın ardından ortam gerilerek karmaşık bir hal aldı. Taraflar arasında çıkan tartışma, aniden bir kavgaya dönüştü. Kavgada, otomobilde bulunan kişiler motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kardeşi C.A. ile olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası Muhammed A.'ya (50) saldırdı. İki grup arasında yaşanan olayda, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Durumun büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve detayları aydınlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'da otomobilde vahşet!

Lüks otomobildeki arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan 40 yaşındaki Mustafa Ekşi, Bursa'da şok edici bir cinayete kurban gitti.

Bursa'da dehşete düşüren bir cinayet gerçekleşti. Lüks otomobiliyle seyir halinde olan 40 yaşındaki Mustafa Ekşi, aynı araçta bulunan arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçarken, polis yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Bursa'da meydana geldi. Mustafa Ekşi ve arkadaşı, Ankara yolunda seyahat ederken henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden tartışmaya başladılar. Tartışma hızla büyüyerek devam ederken, arkadaşı önce Ekşi'nin kolunu ardından da boğazını bıçakladı. Ekşi, hayatta kalmak için aracı durdurdu ve acil yardım için çevredeki binlerce kişinin alışveriş yaptığı Kent Meydanı’na yakın bir noktada yardım istedi.

Çevredeki sürücüler ve esnaf hızla olaya müdahale etti. Ağır kan kaybı yaşayan Mustafa Ekşi'ye yardım etmeye çalışan vatandaşlar, aynı zamanda durumu 112 acil servisine bildirdi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ağır yaralı Ekşi'yi hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Ekşi hayatını kaybetti.

Korkunç cinayetin ardından Bursa polisi, bölgeyi ablukaya alarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Cinayet zanlısını yakalamak için yoğun bir arama operasyonu ve olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı.

Arda Güler transferinden detaylar!

Genç yetenek Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Başarılı futbolcu, İspanyol deviyle 6 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve Fenerbahçe Kulübü, bu transferden toplamda 30 milyon euro gelir elde edecek.

Fenerbahçe'nin umut vaat eden genç yeteneği Arda Güler, Real Madrid'e transfer olma yolunda hızla ilerliyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre, Arda Güler, Real Madrid'den sözleşme metnini eline geçirdi. Sözleşmenin 6 yıllık bir süreyi kapsayacağı ifade edilirken, 18 yaşındaki futbolcu ve temsilcilerinin, sözleşmeyi dikkatlice inceleyerek kontrol etmelerinin ardından imzayı atması bekleniyor. Transfer sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediği belirtiliyor.

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması, hem genç futbolcunun kariyeri için önemli bir adım niteliği taşıyor hem de Fenerbahçe Kulübüne ciddi bir gelir sağlıyor. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Fenerbahçe, toplamda 30 milyon euroyu bulan bir gelir elde edecek. Futbol camiası, Arda Güler'in Real Madrid'de başarılı bir performans sergileyeceğini ve kariyerinin zirvesine doğru ilerleyeceğini heyecanla bekliyor.

Genç yetenek Arda Güler'in bugün saat 17.00' da Madrid'e giderek imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün gerçekleşen İsmail Kartal'ın imza töreninde yaptığı açıklamada Arda Güler'in takımda kalmayacağının kesinleştiğini ifade etmişti.

Transferin mali detaylarına göre, Fenerbahçe'nin net olarak 20 milyon euro bonservis geliri elde edeceği belirtiliyor. Ancak bonus anlaşmalarıyla birlikte bu rakamın 30 milyon euroya yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, Arda Güler'in daha sonraki bir satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sine sahip olacak.

Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarılı geçmesi halinde, transfer sürecinin hızla sonuçlanması ve genç futbolcunun Real Madrid'e resmen katılması bekleniyor. Bu transfer, hem Fenerbahçe'nin mali yapısına olumlu etki yapacak hem de Arda Güler'in kariyerine uluslararası bir arenada yeni bir sayfa açma fırsatı sunacak.

Sızma engellendi! PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan bir PKK/PYD üyesi tutuklandı. Güvenlik güçlerinin yürütme operasyonunda gözaltına alınan terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınır ötesine terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Mehmetçik, sınır kapılarında da büyük bir mücadele sergiliyor ve sınır hattı 7/24 izleniyor. Teröristlere hiçbir fırsat verilmiyor ve yasa dışı geçişlere izin verilmiyor.

Son olayda, hudut birlikleri bir kez daha yeni bir geçişi engelledi. İstihbarat bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye giriş yapma girişiminde bulunacağını ortaya koydu. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik birimleri tarafından, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlenen terörist sınır hattında yakalandı. Terörist hakkında yasal işlem başlatıldı.