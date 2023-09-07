Gece yatak ıslatma, tıbbi bir problem olmasına rağmen halk arasında hakkında çok söylenti olan bir kişinin fikir sahibi olduğu bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle yapılan araştırmalar ailelerin gece yatak ıslatan çocuklarındaki sorunu psikolojik sebeplere bağladığını ya da çocuğun tembelliğinden olduğunu bildikleri yönündedir. Gerçek böyle değildir. Fakat yanlış bilinen doğrular ya da bir takım tahminler bu şekilde gerçekleşmektedir. Bundan başka yatak ıslatmanın kızlarda ilk adet görmeyle veya erkeklerde sünnet olmak geçeceği şeklinde yaygın bir inanış vardır. Bunların hepsi yanlıştır. Daha çok babalar olmak üzere çocukların tembellik yüzünden yatak ıslattıkları düşünülüp, çocuğu cezalandırmanın onu aşağılamanın ve azarlamanın olumlu tesir yapacağı yönünde de bir yanlış yargı vardır. Bütün bunların ötesinde tedavi ile ilgili son derece yanlış bilinen gerçekler vardır. Bunlardan en önemlisi de yatak ıslatma tedavisinin, çocuklarda çok ciddi yan etkileri olduğu şeklindedir. Tedaviden kaçınmanın ve çocuğun böyle bir soruna uzun yıllar mahkûm edilmesinin önemli bir sebebi de budur.