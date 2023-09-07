Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı koymak için, ilk önce çocukla birebir görüşme yapıldıktan sonra, çocuğun duruşu ve dikkatini ölçme ile beraber, anne ve babanın getirmiş olduğu şikayetler önemlidir. Klinik bir tanıdır. Yani muayene içerisindeki verilen bilgiler çerçevesinde konulan bir tanıdır.

Dikkat eksikliği hareketlilik ve fevrilik üzerinden giden tanı kriterleri kümesi vardır. Bunları klinik olarak değerlendirip okulda, evde ve başka yerlerde sürekliliği olup olmadığını, seviyesinin ne düzeyde olup olmadığını değerlendirip okuldan, öğretmenlerden ve arkadaş uyum sorunlarından bilgi alarak yanında destekleyici testlerle daha net tanıya gidebileceğimiz süreçler işliyor.