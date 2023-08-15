TÜİK verilerine göre, çocukların karıştığı olay sayısı 2022'de yüzde 20,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımladı. Çocukların karıştığı olay sayısı 2022'de yüzde 20,5 oranında arttı.

Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2021'e kıyasla yüzde 20,5 artarak 601 bin 754'e çıktı.

Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN YÜZDE 37,8'İ YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Söz konusu çocukların karıştığı olayların 206 bin 853'ü suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 37,8'ine yaralama, yüzde 25,2'sine hırsızlık, yüzde 4,5'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,2'sine Pasaport Kanunu'na muhalefet, yüzde 4,1'ine ise tehdit suçları isnat edildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,1'ini mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak gelen 259 bin 106 çocuğun yüzde 89,8'ini suç mağduru, yüzde 10,1'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 232 bin 739 çocuğun yüzde 58,5'i yaralama, yüzde 13,7'si cinsel suçlar, yüzde 8,7'si aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,8'i tehdit, yüzde 14,3'ü bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

İNEGÖL'ÜN SUÇ HARİTASI

İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2022 yılı faaliyet raporuna göre, İnegöl’de en çok karşılaşılan 10 suç türünde ilk sırayı dolandırıcılık alıyor.

İNEGÖL'DEKİ SUÇ TÜRLERİ

Raporda, İnegöl'deki suç türlerine göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 10 suç türünde; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 628, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık 579, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık 409, konut dokunulmazlığını ihlal etme 377, mala zarar verme 353, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 337, hırsızlık 286, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık 244, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık 217 ve dolandırıcılık 129