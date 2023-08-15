İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşak üzerinde yağışla meydana gelen kazada 2 motosiklet çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Duygu E. Yönetimindeki 16 BDC 997 plakalı motosiklet, yağışın etkisiyle devrildi. Ardından gelen sürücü Yusuf S. Yönetimindeki 16 BAS 547 plakalı motosiklet de devrilen, kadın sürücünün motosikletin çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.