Arnavutköy'de, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Edinilen bilgilere göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanma aşamasında olan ve bir süredir sığınma evinde kalan Filiz Şağbangül, Ramazan ayını çocuklarıyla birlikte geçirebilmek için kısa bir süre önce eşi Kıyasettin Şağbangül'ün bulunduğu eve geri döndü. Dün gece saatlerinde ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Kıyasettin Şağbangül, çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Van'a gönderildi

Olayın ardından şüpheli koca gözaltına alınırken Filiz Şağbangül'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Şağbangül'ün cenazesi defnedilmek üzere Van'ın Muradiye ilçesi Çatak köyüne götürüldü.