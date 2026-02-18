İstanbul E-5 kara yolu Güzelce Büyükçekmece istikametinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyere çarparak yoldan çıktı. 5 yolcu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yeri havadan görüntülendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında E-5 kara yolu Güzelce Büyükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 HD 1687 plakalı İETT otobüsü şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Daha sonra yol kenarına savruldu. Olduğu yerde dönen otobüs yoldan çıktı. Otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan 5 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti, 2 yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri havadan görüntülenirken kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.